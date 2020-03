Geschreven door Jordi Smit 05 mrt 2020 om 13:03

© Proshots

Henk Spaan heeft het helemaal gehad met de houding van Erik ten Hag. Dat schrijft hij in Het Parool.

Slimme lopers

De journalist vindt het onbegrijpelijk hoe Ajax woensdagavond tegen FC Utrecht op het veld stond. “Kennelijk was het Ajax ontgaan dat Kerk even snel is als Boadu en dat Gustafson en Van de Streek net zulke slimme lopers zijn als Stengs”, stelt Spaan in de krant.

Ten Hag moet volgens Spaan dan ook oppassen dat hij niet voor de derde keer in dezelfde val trapt. “Nu komt Heerenveen met snelheidswonderen als Ejuke en Mitchell van Bergen. Ik ben benieuwd naar de bereidheid van Ten Hag om de vleugels van Heerenveen te laten dekken door de backs van Ajax.”

Concessies

Spaan denkt echter niet dat de trainer van Ajax bereid is concessies te doen. “De tragiek van Ten Hag: hij past zich nooit aan en is er nog trots op ook”, zo eindigt Spaan. De trainer krijgt van hem dan ook een vijf als eindcijfer.