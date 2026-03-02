Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Spaan hard voor Ajacied: "Geen startsnelheid en sprongkracht"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Ajax speelde zondag teleurstellend gelijk tegen PEC Zwolle. Ook Henk Spaan is kritisch op een aantal Ajacieden. 

Spaan geeft Maarten Paes een vier voor zijn optreden in Zwolle. De doelman was een bron van onrust in de opbouw. "Het is onrechtvaardig om Maarten Paes te verwijten dat hij niet kan meevoetballen. Het is een oogzwakke scout en de voetbaldirecteur die hem heeft ingehuurd, die schuldig zijn aan de zoveelste miskleun op personeel gebied", oordeelt hij in zijn column in Het Parool

Ook Wout Weghorst kan op harde woorden rekenen van de journalist. "Volgens Kwakman moest Paes niet proberen om Regeer als voetballer te vernietigen door hem de ene na de andere waardeloze bal in de schoenen te schuiven, maar diep spelen op Weghorst. Een goed advies bij een normale spits. Weghorst is dat niet", aldus Spaan. "Hij heeft geen startsnelheid, geen sprongkracht en geen fatsoenlijke aanname. Berghuis en Fitz-Jim vielen goed in, dat was het wel."

