Spaan: "Het is jaren geleden dat Ajax zo’n toptalent in huis had"
Henk Spaan ziet in Youri Baas veel meer dan alleen een centrale verdediger. De columnist van Het Parool is ervan overtuigd dat Ajax de 22-jarige speler op een andere positie moet gebruiken. Ook over Abdellah Ouazane is Spaan enthousiast.
Baas kreeg donderdag tegen FC Sion opnieuw de kans om zich te laten zien. Volgens Spaan maakte de verdediger in de slotfase duidelijk dat hij ook op het middenveld uitstekend uit de voeten kan. "Hij ging die staf van Ajax eens wat laten zien. Dat deed hij in toenemende mate in het laatste halfuur, toen hij op zes meeslepende acties begon op te zetten en toonde wat insiders al maanden in hem zien: hij is een nummer zes bij uitstek."
Spaan vindt dan ook dat Ajax er goed aan doet om een eventueel vertrek van Baas tegen te houden. Binnen de raad van commissarissen doet hij een opvallende oproep aan Edo Ophof. "In de rvc zit toch een technisch commissaris? Kan Ophof praten? Zeg ook eens wat, Edo. Bijvoorbeeld: 'Baas moet blijven.' Lukt dat?"
Ook Ouazane krijgt volop lof van Spaan. "En Ouazane? Ach, Ouazane. Het is decennia geleden dat Ajax zo’n toptalent in huis had. Het moment waarop Europa hem in de smiezen krijgt, is vlakbij." Spaan raakt vervolgens niet uitgepraat over de manier waarop Ouazane speelt. "Hoeveel directe assists had hij: twee? Hoeveel hakballen? Twee? Hoe vaak werd er ‘oooh’ geroepen na een actie van hem? Zes keer? Het voetbal van deze jongen is van een onvergelijkbare schoonheid. Maar Cruijff zoekt nog steeds een nieuwe Godts."
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