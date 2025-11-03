Spaan: "Hij is maar een slachtoffer van Heitinga’s doodsstrijd"

Henk Spaan toont begrip voor Ajax-doelman Remko Pasveer in zijn dagelijkse rubriek Spaan geeft punten voor Het Parool. Pasveer viert zaterdag zijn 42ste verjaardag. Tijdens het afgelopen Eredivisie-weekend maakte de ervaren keeper een opvallende fout tegen sc Heerenveen, dat uitmondde in een 1-1 gelijkspel.

Toch noemt Spaan het geen grote blunder. "Een enorme blunder was het niet. Zeg maar: een fout. Het schot van Willemsen, duidelijk op weg naar de Premier League, was hard. Hij had de ruimte gezien, nam een korte aanloop vooruit en produceerde de pegel."

Spaan plaatst de fout in een breder perspectief: "Niets ten nadele van Remko Pasveer, hij is ook maar een slachtoffer van Heitinga’s doodsstrijd (hyperbool), maar woensdag volgt een gevecht op een hoger niveau tegen Galatasaray. Wil Pasveer dit zichzelf aandoen? De blunders wachten in de coulissen."

Ondertussen houdt Pasveer Liverpool-huurling Vítezslav Jaros (24) al drie wedstrijden op de bank. Tegen Chelsea, FC Twente en Heerenveen incasseerden de Amsterdammers samen acht tegendoelpunten.

Pasveer is al ruim vier jaar actief in de selectie van Ajax en staat momenteel op 96 officiële wedstrijden en 46 clean sheets. Jaros noteerde in zijn eerste elf wedstrijden twee keer de nul en keert na dit seizoen in principe terug naar Liverpool.