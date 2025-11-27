Spaan kijkt naar Ajax: één zwaluw mag nog geen zomer betekenen"

AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Arthur
bron: Spaan geeft punten
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan vreest dat Mika Godts zijn basisplaats bij Ajax mogelijk kwijtraakt. De Belgische vleugelaanvaller liet tegen Benfica niet zien wat hij kan, terwijl landgenoot Rayane Bounida bij zijn eerste basisplaats meteen indruk maakte.

Tijdens het Champions League-duel namen de twee Belgen de flanken van Ajax’ voorste linie voor hun rekening. Godts had vooral in de eerste helft veel balverlies, terwijl Bounida de enige echte grote kans voor Ajax creëerde.

Met een subtiel wipballetje zette hij de vrijgelopen Davy Klaassen voor Benfica-doelman Anatoliy Trubin, maar de hoek was lastig en de Oekraïense sluitpost kon redding brengen. Na afloop liet Bounida doorschemeren dat hij tevreden was over zijn eigen optreden. "Of ik mezelf in de basis heb gevoetbald? Dat denk ik wel ja. Waarom? Ik denk dat jullie dat net ook hebben kunnen zien."

Spaan was vooral onder de indruk van het onbevangen spel van de jonge Belg. "Hoe één speler het perspectief op een heel elftal weet om te draaien, zagen we dinsdag tijdens het debuut van Bounida", schrijft hij in zijn rubriek Spaan geeft punten. "Weg was het chagrijn, althans dat van mij", vervolgt hij. "Weg de ergernis aan het onterechte omhoog schrijven van Godts, die zich, kijkend naar de andere vleugel, zorgen zal moeten maken."

Toch blijft Spaan voorzichtig met zijn oordeel. "Bounida is er nog niet hoor", zegt hij. "Bij Ajax gelden andere normen dan een superieure doorbraak op Europees niveau. Maar goed: één zwaluw mag nog geen zomer betekenen, lente is het wel."

