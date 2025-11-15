Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Spaan kraakt Ajax: "Dan hadden ze de wereldpers weer gehaald"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan begrijpt niet dat Ajax aan een terugkeer van Erik ten Hag en Marc Overmars dacht. De club uit Amsterdam zoekt een nieuwe trainer en td en zou het duo gepolst hebben. 

Beide oud-Ajacieden bedankten voor een terugkeer en dat is volgens Spaan maar beter ook. "Ten Hag was een slecht idee, het terugvragen van Overmars in alle opzichten een nog veel slechter idee", concludeert hij in zijn column in Het Parool. "Goh, wat een slechte ideeën komen er toch uit de hersens van de beleidsbepalers daar."

Spaan vraagt zich af wie Overmars, die vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag vertrok bij Ajax, heeft benaderd. "Vaststaat dat wie het ook is geweest, over het moreel besef beschikt van illegaal uitgereden drijfmest van een pfas-boer. Stel je voor dat dit serieus aan de orde zou zijn gekomen", aldus de journalist. "Dan had Ajax de wereldpers zeker weer gehaald, al was het niet met voetbal."

Gerelateerd:
Sylvie Meis en Damian van der Vaart

Van der Vaart over Sylvie Meis: "Damian is daar erg blij mee"

0
Marijn Beuker

Beuker legt uit: "Dat was een nadrukkelijke wens van Farioli"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd