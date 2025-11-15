Spaan kraakt Ajax: "Dan hadden ze de wereldpers weer gehaald"

Henk Spaan begrijpt niet dat Ajax aan een terugkeer van Erik ten Hag en Marc Overmars dacht. De club uit Amsterdam zoekt een nieuwe trainer en td en zou het duo gepolst hebben.

Beide oud-Ajacieden bedankten voor een terugkeer en dat is volgens Spaan maar beter ook. "Ten Hag was een slecht idee, het terugvragen van Overmars in alle opzichten een nog veel slechter idee", concludeert hij in zijn column in Het Parool. "Goh, wat een slechte ideeën komen er toch uit de hersens van de beleidsbepalers daar."

Spaan vraagt zich af wie Overmars, die vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag vertrok bij Ajax, heeft benaderd. "Vaststaat dat wie het ook is geweest, over het moreel besef beschikt van illegaal uitgereden drijfmest van een pfas-boer. Stel je voor dat dit serieus aan de orde zou zijn gekomen", aldus de journalist. "Dan had Ajax de wereldpers zeker weer gehaald, al was het niet met voetbal."