Spaan kraakt Ajax: "Dat bestaat in een normaal leven toch niet?"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan is niet verbaasd dat Oscar Garcia en zijn Spaanse staf is doorgeschoven naar de hoofdmacht van Ajax. De journalist had de zet van Jordi Cruijff al zien aankomen. 

Garcia kwam naar Amsterdam om Jong Ajax te leiden, maar is na het vertrek van Fred Grim doorgeschoven naar de hoofdmacht. "Vanaf dag één heeft de nieuwe technisch directeur rekening gehouden met het doorschuiven van zijn aanwinsten", reageert Spaan in zijn column in Het Parool. "Het zegt alles over het machtsvacuüm binnen de club op dat moment dat hij toestemming kreeg om vier Spanjaarden aan te trekken voor het tweede elftal. Dat bestaat in een normaal leven toch niet?"

Spaan zag de actie van Cruijff al aankomen en had dat als Fred Grim zijnde niet gepikt. "Op dat moment had ik, als ik Grim was, mooi gedag gezwaaid. Dat was niet één stok, maar vier stokken achter de deur en ze spraken nog Spaans ook", besluit de journalist. 

