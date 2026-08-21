Spaan kritisch op rol Ajacied: "Wat moet hij daar in hemelsnaam?"

Henk Spaan zet vraagtekens bij de manier waarop Abdellah Ouazane momenteel wordt gebruikt bij Ajax. De zeventienjarige middenvelder speelde tegen PEC Zwolle en SC Heerenveen als linksbuiten, maar volgens Spaan komen zijn kwaliteiten op die positie onvoldoende tot hun recht.

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"Al snel was zondag duidelijk dat Míchel linksbuiten Ouazane beter kon wisselen", schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. "Of: hem op tien zetten." Ouazane besloot tijdens de wedstrijd zelf vaker naar binnen te trekken. Dat leverde uiteindelijk een fraaie treffer op. "Kort daarop besloot de jongen van 17 het heft in eigen hand te nemen en naar binnen te zwerven. Hij zette een korte solo in en kwam vrij voor een schot met rechts."

Spaan was onder de indruk van de manier waarop Ouazane vervolgens afrondde. "De rest is geschiedenis, de geschiedenis van een van de mooiste doelpunten van het weekend. Er zijn niet veel voetballers die de bal technisch zo perfect kunnen raken dat een keeper hem dagen later nog aan het zoeken is." Toch ziet Spaan in de jongeling geen logische opvolger van Mika Godts, die deze zomer naar Paris Saint-Germain vertrok. Vooral de specifieke kwaliteiten die nodig zijn op de linkerflank ontbreken volgens hem.