Spaan: "Laat zien hoe slecht Ajax is in het beoordelen van talent"

Vooral Jerdy Schouten maakte grote indruk op Spaan. "Schouten was de grote uitblinker tegen Liverpool, hoewel Veerman in de tweede helft ook voor de loftrompet in aanmerking kwam", oordeelt hij in zijn column in Het Parool. "Slot was kennelijk vergeten dat je deze twee centrale middenvelders, waarvan er een in de verdediging stond, moet opjagen."

Liverpool verkeert al langer in slechte vorm en kon ook PSV niet verslaan in eigen huis. "Het zal PSV worst zijn. Zij hebben onverwachte nieuwe sterkhouders als Guus Til, Mauro Júnior en Salah-Eddine", aldus Spaan. "Vooral de laatste laat zien hoe slecht Ajax is in het beoordelen van talent. Bij PSV zijn waterdragers onmisbare krachten geworden. Dat heeft Peter Bosz bewerkstelligd. Ik neem alles terug."