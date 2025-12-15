Spaan lovend over Ajacied en stelt vraag: "Is Resink beter?"

Henk Spaan heeft zondag tijdens De Klassieker zichtbaar genoten van Youri Regeer. De columnist van Het Parool gaf de Ajax-middenvelder een 8 als rapportcijfer en prees hem om verschillende aspecten van zijn spel.

"Een 8+ voor Youri Regeer", schrijft Spaan boven zijn column, waarin hij uitlegt waarom hij Regeer uitroept tot uitblinker van Ajax – Feyenoord (2-0). "In deze Fariolivariant van het Grimbal kon Regeer uitblinken, op tactisch en verdedigend gebied", vervolgt hij, terwijl hij zich afvraagt welke controleurs in de Eredivisie eigenlijk beter zijn.

"Ik heb zelf Resink genoemd en ooit Proper, tegenwoordig op de bank bij NEC wegens Sano en ook El Karouani als mogelijke 'zessen', maar nu denk ik: zijn zij beter dan Regeer? Nee toch? Tegen Qarabag bracht de nummer 6, toevallig of niet zijn rugnummer, bij zijn invalbeurt meteen stabiliteit en zondagmiddag was hij een stille kracht in de zinderende Arena", schrijft Spaan enthousiast.

Regeer keerde begin dit jaar terug bij Ajax, dat hem overnam van FC Twente. Dit seizoen speelde hij tot nu toe twaalf competitieduels, waarin hij zowel als verdedigende middenvelder als rechtsback werd ingezet.