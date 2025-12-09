KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
Spaan lovend over Ajacied: "Zagen het vroeger bij Brazilianen"

Amber
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan is positief over het optreden van Owen Wijndal in het duel met Fortuna Sittard. De linksback van Ajax speelde een belangrijke rol in de overwinning door de schitterende 1-3 te scoren.

Na 52 minuten waagde Wijndal een poging van afstand, en zijn inzet vloog onhoudbaar voorbij doelman Mattijs Branderhorst. Spaan schrijft in Het Parool dat 'het wapenfeit van de dag de manier was waarop Wijndal de bal raakte voor de 3-1'.

De treffer bracht bij Spaan herinneringen aan vroegere tijden naar boven. "We zagen het vroeger vooral bij Brazilianen. Vallende bal via voorvoet en grote teen." Voor Wijndal, die in 2022 van AZ naar Ajax vertrok, betekende het bovendien zijn eerste doelpunt voor de club. Spaan beloont hem voor zijn optreden met een 8.

Henk Spaan Owen Wijndal
