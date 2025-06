Spaan maakt gehakt van Ajax-spits: "Daar kan de man slecht tegen"

"Zes doelpunten, vier assists is geen slechte statistiek. Misschien iets minder voor een man met zo veel talent en gevoel in de voeten. Er waren aannames om te smullen, een techniek die op een zandveld vol blote voeten in Burkina Faso was verworven", opent Spaan bij Het Parool over Traoré. "Traoré is een man met complexe karaktertrekken en passeerbewegingen die zo gecompliceerd zijn dat tegenstanders gaan staan tollen."

Ook Wout Weghorst krijgt een 6+. "Het applaus bij wissels, in- of uitgaand, klinkt altijd hartelijk. Acht doelpunten en twee assists helpen daarbij. De nagels-op-het-schoolbord sensatie voel ik vooral bij een pass in de diepte voor de spits", vervolgt Spaan. "Bijna alle voetballers winnen aan snelheid bij een ingezette sprint. Weghorst lijkt aan snelheid in te boeten. Je kunt hem beter aanspelen dan diep sturen. En hem niet filmen. Daar kan de man slecht tegen, bleek."

Het hoogste cijfer is voor de opgestapte Francesco Farioli. "Farioli heeft een mooie prestatie geleverd. Ik zou haast de term ‘overpresteren’ gebruiken als die niet zo sterk was gedevalueerd sinds Maurice Steijn. Het is vreemd dat aan het uitstekende -verdedigen van Ajax altijd de nationaliteit van de trainer wordt gekoppeld."

"Dat deze verdedigende prestatie niet ‘des Ajax’ zou zijn. En dan heb ik het niet eens over titel of tweede plek", vindt Spaan. "Farioli heeft bij Ajax de mentaliteit veranderd door erop te hameren dat winnen belangrijker is dan schoonheid, dat inhoud gaat boven stijl, de essentie van sport. Nu is hij weg en zal het verlangen blijven."