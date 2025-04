Spaan na PSV - Ajax: "Achteraf bekeken was dat best lachwekkend"

Spaan was het niet eens met een gemengd elftal met spelers van Ajax en PSV. "Er stonden drie spelers van Ajax in. Achteraf bekeken was dat best lachwekkend. Op het moment zelf ook", oordeelt hij in zijn column in Het Parool. "De trainers in ogenschouw nemend zou Veerman onder Farioli natuurlijk de cut nooit halen. Kiezen tussen Flamingo en Sutalo? Geen keuze: Sutalo, zonder enige twijfel."

Ook Mika Godts krijgt de voorkeur boven Noa Lang. "Hij is 19 jaar, de ‘belofte’ Lang al 25. Ik kies voor Godts. Dat Farioli hem bleef opstellen, zegt alles over deze trainer", vervolgt de journalist. "Hato of Mauro Júnior? Mag ik lachen? Henderson? Basisplaats. Taylor? Basis. Brobbey? Basis. Welke PSV’ers halen het eigenlijk wel? Perisic absoluut. Dest idem, evenals Boscagli. Saibari? Te laat. Benitez? Te laat in de hoek. Ach, laat maar zitten, die mix. Drie spelers van PSV, maximaal.