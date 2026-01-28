Spaan neemt het op voor Ajax-talent: "Hij wierp hem onder de bus"

"Het wordt weer eens tijd voor Alex Pastoor, dacht Alex Pastoor", schrijft hij in zijn column. "Ik zit nu al zolang zonder baan. Een belangrijk onderdeel van het stagnerende trainerschap is opvallen. Waarmee kan ik opvallen? Met een sweeping statement. Zoals bekend uit de algoritmes werken negatieve opmerkingen het beste. Ja, ik ken mijn algoritmes. Ik ben wel voetbaltrainer, maar dom ben ik niet."

"Dus pikte Alex Pastoor er een speler uit die iedereen een groot talent vindt en wierp hem onder de bus", blikt Spaan terug. "Bouwman heet ie volgens mij. Dat werkt retorisch ook altijd: doen alsof je niet weet hoe iemand precies heet. Was het niet diezelfde Alex Pastoor die werd genoemd als een nieuwe mogelijke trainer voor Ajax? Weliswaar was hij de enige die dat serieus nam, maar de naam was genoemd. Ik denk dat ik het kan, zei Alex. Ik dacht het niet."