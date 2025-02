Spaan onder de indruk: "Farioli zag iets wat anderen niet zagen"

Henk Spaan heeft zich opnieuw zeer positief uitgelaten over Kian Fitz-Jim na de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles. De middenvelder, die onder Francesco Farioli een tweede kans kreeg bij Ajax, is volgens Spaan een van de spelers die ‘het nieuwe Ajax’ vertegenwoordigen. Ook Anton Gaaei wordt door de journalist geprezen.

Het leek er lange tijd op dat Fitz-Jim de Johan Cruijff ArenA voorgoed zou verlaten. Onder Maurice Steijn kreeg hij geen speeltijd en werd hij verhuurd aan Excelsior. Ook onder John van ’t Schip kwam hij nauwelijks aan bod en speelde hij vooral bij Jong Ajax. “Hij stond op de nominatie om weer eens te worden uitgeleend aan clubjes als Excelsior of FC Dordrecht, of zelfs te worden verkocht,” stelt Spaan bij Het Parool. Toch kreeg de middenvelder onder Farioli een kans en greep die met beide handen aan.

De prestaties van Fitz-Jim, waaronder doelpunten tegen PSV en in de Europa League, zijn Spaan niet ontgaan. Ondanks kritiek op zijn optreden tegen Union Sint-Gillis, prijst de journalist zijn inzet en doorzettingsvermogen. “Hij moet haast wel 48 uur aan de zuurstof hebben gelegen om tegen Go Ahead te kunnen invallen,” schrijft hij op de website van Het Parool. Spaan heeft het hele seizoen al lof voor de jonge Ajacied en opperde eerder zelfs dat hij een plek in het Nederlands elftal verdient: “Gek genoeg is Fitz-Jim niet geselecteerd voor Oranje, evenmin als Kenneth Taylor.”

Naast Fitz-Jim krijgt ook Anton Gaaei veel complimenten. Spaan gaf hem acht punten in zijn rubriek Spaan geeft punten en was lovend over zijn bijdrage aan de 2-0 tegen Go Ahead Eagles. “Zo’n bal die de hitte van een voet zoekt,” schrijft hij over zijn assist. De Deense rechtsback beleefde een moeizaam eerste seizoen in Amsterdam, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een van de uitblinkers. Zijn voorzet tegen Go Ahead Eagles deed Spaan denken aan zijn eerdere assist op Kenneth Taylor in De Klassieker tegen Feyenoord.