Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij krijgt van mij niet de schuld"

Zaterdag ging Ajax met 3-1 onderuit bij FC Groningen. Spaan toonde zich na afloop kritisch in zijn column in Het Parool. "Wie hun best deden waren Youri Baas, Anton Gaaei en Steven Berghuis. Iemand als Weghorst wachtte 94 minuten met het uitdelen van de eerste elleboog. Dolberg viel in, Weghorst bleef staan. Fitz-Jim moest blijven zitten."

Interim-trainer Grim kan op veel kritiek rekenen, maar Spaan springt op de bres voor de oefenmeester. "Grim belichaamt wanhoop, maar krijgt van mij de schuld niet. De oorzaak is schimmelrot in de selectie", oordeelt de columnist. "Het lichtpuntje van de zaterdag speelde bij Groningen: Dies Janse." De verdediger van Ajax speelt dit seizoen op huurbasis in Groningen en blonk zaterdag weer uit.