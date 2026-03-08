Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij krijgt van mij niet de schuld"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan wijt de slechte resultaten van Ajax niet alleen aan Grim. De journalist is zeer kritisch op de spelers. 

Zaterdag ging Ajax met 3-1 onderuit bij FC Groningen. Spaan toonde zich na afloop kritisch in zijn column in Het Parool. "Wie hun best deden waren Youri Baas, Anton Gaaei en Steven Berghuis. Iemand als Weghorst wachtte 94 minuten met het uitdelen van de eerste elleboog. Dolberg viel in, Weghorst bleef staan. Fitz-Jim moest blijven zitten."

Interim-trainer Grim kan op veel kritiek rekenen, maar Spaan springt op de bres voor de oefenmeester. "Grim belichaamt wanhoop, maar krijgt van mij de schuld niet. De oorzaak is schimmelrot in de selectie", oordeelt de columnist. "Het lichtpuntje van de zaterdag speelde bij Groningen: Dies Janse." De verdediger van Ajax speelt dit seizoen op huurbasis in Groningen en blonk zaterdag weer uit. 

Gerelateerd:
Fred Grim

Fred Grim aan de kant gezet; Ajax maakt opvolger al gelijk bekend

0
Fred Grim in de Euroborg

BREAKING | Ajax grijpt in; Fred Grim moet per direct vertrekken

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse Henk Spaan Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties