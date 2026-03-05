Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Spaan over verhuurde Ajacied: "Liet PSV'ers trillen van onzekerheid"

Amber
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan heeft met bewondering gekeken naar het optreden van Ahmetcan Kaplan tijdens de bekerwedstrijd tussen NEC en PSV. In zijn column in Het Parool steekt de journalist zijn waardering voor de verdediger niet onder stoelen of banken. Kaplan, die door Ajax wordt verhuurd aan de Nijmegenaren, maakte volgens Spaan een sterke indruk in het duel met de Eindhovenaren.

Hoewel Spaan benadrukt dat het succes van NEC niet alleen aan individuele spelers te danken was, viel Kaplan hem opnieuw positief op. "Het waren niet de individuen die van NEC een bekerfinalist maakten, hoewel ik met steeds meer bewondering naar Kaplan kijk", schrijft hij. "Opnieuw penetreerde hij aan de linkerbinnenkant, waar hij PSV'ers liet trillen van onzekerheid. Sergiño Dest had een vreselijke avond."

De columnist zag vooral hoe het collectief van NEC PSV onder druk wist te zetten. Volgens Spaan speelde de ploeg met veel energie en agressie. "Het was meer het collectivisme van NEC, waarvan de spelers zich als helse hoornaars op tegenstanders in balbezit stortten. Om één PSV'er zoemden steeds een stuk of drie van die razende steekmachines."

Kaplan lijkt onder trainer Dick Schreuder inmiddels verzekerd van een basisplaats. De Turkse verdediger kwam dit seizoen al tot 25 wedstrijden voor NEC. Opvallend genoeg staat datzelfde aantal duels ook achter zijn naam in de hoofdmacht van Ajax. De linkspoot ligt nog tot de zomer van 2027 vast bij de Amsterdamse club.

Het laatste Ajax Nieuws Henk Spaan Ahmetcan Kaplan
