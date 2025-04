Spaan overtuigd van Ajax-talent: "Volgend jaar basis, zeker weten"

Henk Spaan is erg gecharmeerd van Jorthy Mokio. De jonge middenvelder was zondag opnieuw trefzeker voor Ajax.

Ajax won mede dankzij de goal van Mokio met 3-1 van NAC Breda. Spaan is complimenteus voor het middenveld van de Amsterdammers. "Davy Klaassen nam de zaak in handen. Taylor wordt terecht geroemd, maar vlak Klaassen op 6 niet uit", schrijft hij in zijn column in Het Parool. "Hij onderschept wat er te onderscheppen valt, vindt altijd het korte passje dat Ajax uit de penarie brengt en ziet ook voorin oplossingen die wij niet zien."

Ook de zeventienjarige Belg, die dit seizoen aan het doorbreken is bij de hoofdmacht van Ajax, kan op complimenten rekenen van de journalist. "Mokio viel natuurlijk briljant in. Volgend jaar basis, zeker weten", concludeert Spaan.