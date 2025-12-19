Spaan prijst Ajacied: "Hij heeft die deuren wagenwijd opengezet"

Henk Spaan is lyrisch over Fred Grim. De journalist vindt het goed van de trainer van Ajax dat hij veel jeugdspelers de kans geeft.

De laatste wedstrijden zijn er veel speelminuten voor Rayane Bounida, Sean Steur, Aaron Bouwman en Jorthy Mokio. "Heel soms liet Farioli iemand van De Toekomst ‘doorstromen’, maar Grim was de man die de deuren naar de Arena wijd heeft opengezet", schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. "De angst van Farioli voor puntenverlies door onervarenheid bleek ongegrond te zijn geweest. Bouni levert. Steur leverde tegen Feyenoord. Regeer, een type Grim in het veld, levert. Bouwman levert. Mokio knalde een bal in de hoek tegen Feyenoord."

Spaan prijst de interim-trainer van Ajax. "Farioli wordt een toptrainer met zijn vastomlijnde visie. Dat die visie klopt bleek een paar keer tegen Excelsior Maassluis, toen te veel Ajaxspelers voor de bal liepen bij counters. Fred Grim wordt ook tweede, omdat hij jeugdige onbevangenheid heeft toegevoegd aan een Italiaanse discipline", besluit hij.