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Spaan schreeuwt om voormalig Ajax-duo: "Het wachten is op..."

Thomas
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © Pro Shots

Henk Spaan hoopt dat voormalig Ajax-verdedigers Jurriën Timber en Matthijs de Ligt snel weer beschikbaar zijn voor het Nederlands elftal. De columnist van Het Parool is namelijk allerminst overtuigd van het optreden van Jan Paul van Hecke tegen Duitsland.

Spaan zag dat Van Hecke bij een gevaarlijke Duitse counter niet op zijn positie stond. "Maar mijn eigen vraagteken zet ik achter de vraag: waar was Van Hecke?", vraagt de columnist zich af. "Haalde hij bidonnetjes water voor een ploeggenoot? Strikte hij de veters van Mexx? Welke bezigheid nam hem zo in beslag dat hij in geen velden of wegen te bekennen was bij de Duitse counter over onze rechterkant?"

Ook bij het Duitse doelpunt vond Spaan de verdediger niet overtuigend. "Bij het Duitse doelpunt keek ik ook al over hem heen, maar dat kwam omdat hij op de grond lag." De columnist ziet de oplossing in twee verdedigers met een verleden bij Ajax. "Het wachten is op Jurriën Timber, of op De Ligt", besluit Spaan.

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