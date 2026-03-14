Spaan verbaasd door waarde Ajacied: "Iets wat wij niet weten?"

Henk Spaan is verbaasd door de 'waardestijging' van Mika Godts. Volgens Transfermarkt is de waarde van de Ajacied de afgelopen maanden enorm gestegen.

In zijn column in Het Parool merkt Spaan de waardestijging van Ajax-target Kodai Sano op: van zes naar twaalf miljoen euro. "Kennelijk kan de door zaakwaarnemers en miljardairs gecreëerde opschudding meewerken aan een waardestijging", aldus de columnist. Ajax zat afgelopen winter naar verluidt nadrukkelijk achter de Japanner aan, maar NEC weigerde zelfs een bod van twintig miljoen euro.

De waarde van Mika Godts steeg sinds december van vijftien miljoen euro naar 25 miljoen euro, tot verbazing van Spaan. "Weet Transfermarkt iets wat wij niet weten?", vraagt hij zich af. "Speelt zijn opmerking dat hij graag in Amsterdam blijft, tenzij Ajax hem kwijt zou willen, een rol?"