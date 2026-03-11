Laatste nieuws
Spaan vergelijkt Godts met PSV'er: "Verbazingwekkende verschillen"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan heeft zich kritisch uitgelaten op Mika Godts. De journalist vond de Belg geen goede indruk maken tegen FC Groningen (3-1). 

Ajax maakte geen goede beurt in Groningen, zag ook Spaan. "Drie oudere voetballers kregen de schuld van de nederlaag van Ajax tegen Groningen", schrijft hij in Het Parool, doelend op Steven Berghuis, Wout Weghorst en Davy Klaassen. "Wat Berghuis betrof ten onrechte. Hij gaf een aantal uitstekende passes. Klaassen is gewoon uit vorm, die verzaakt nooit expres."

Spaan richt zich op een andere Ajacied. "Studio Voetbal liet zondag interessante cijfers zien die iets zeiden over voetballen als teamsport. Ze vergeleken Perisic met Godts in een aantal categorieën waaronder ‘high intensity runs’: Perisic 85, Godts 41 dit weekend. Sprints: Perisic 25, Godts 10", weet de journalist. "Verbazingwekkende verschillen."

Het laatste Ajax Nieuws Henk Spaan Mika Godts
