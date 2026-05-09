Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"

Max
bron: NH Nieuws
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan ziet liever Kasper Dolberg dan Wout Weghorst in de spits bij Ajax. De Deen kent echter een teleurstellend seizoen in Amsterdam. 

Ajax gaat komende zomer vermoedelijk opnieuw flink doorselecteren. "Ik heb met sommige spelers wel moeite, omdat ik daar sympathie voor heb. Ik heb sympathie voor Gaaei, bijvoorbeeld. Eén van de weinigen die een wedstrijd helemaal kan uitspelen en kan blijven lopen", stelt Spaan in het NH Radio Sportcafé.

Spaan ziet ook Dolberg liever niet vertrekken. "Ik heb sympathie voor Dolberg, die een klasse of zeven beter is dan Weghorst", oordeelt de columnist. "Dus het gaat wel hard zo met die hele slachting." Toch krijgt de Deen lang niet altijd speeltijd dit seizoen, tot verbazing van Spaan. "Hij was in de laatste wedstrijd één van de beste spelers van het veld."

Ook Kees Kwakman ziet dat Dolberg dit seizoen nog niet zijn niveau haalt. "Ik denk dat daar ook de frustratie zit. Als je zo goed kan voetballen.... En hij raakte meteen geblesseerd aan het begin", aldus de analist. "Niet fit, maar dat horen we wel vaker."

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

0
Julian Rijkhoff

Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Maarten Stekelenburg

Stekelenburg over kwalijk moment bij Ajax: "Ze namen niet op..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel

Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"

'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"

Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"

Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"

Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws