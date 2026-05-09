Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"

Ajax gaat komende zomer vermoedelijk opnieuw flink doorselecteren. "Ik heb met sommige spelers wel moeite, omdat ik daar sympathie voor heb. Ik heb sympathie voor Gaaei, bijvoorbeeld. Eén van de weinigen die een wedstrijd helemaal kan uitspelen en kan blijven lopen", stelt Spaan in het NH Radio Sportcafé.

Spaan ziet ook Dolberg liever niet vertrekken. "Ik heb sympathie voor Dolberg, die een klasse of zeven beter is dan Weghorst", oordeelt de columnist. "Dus het gaat wel hard zo met die hele slachting." Toch krijgt de Deen lang niet altijd speeltijd dit seizoen, tot verbazing van Spaan. "Hij was in de laatste wedstrijd één van de beste spelers van het veld."