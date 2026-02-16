Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Spaan verklapt: "Ajax-jeugdscouts zijn kwaad over zijn vertrek"

Niek
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Jong AZ won afgelopen weekend met 0-3 op bezoek bij TOP Oss en voormalig Ajax-aanvaller Bendeguz Kovacs nam in de tweede helft alle treffers van de beloften uit Alkmaar voor zijn rekening. Henk Spaan snapt niet dat de club uit Amsterdam hem zo makkelijk heeft laten gaan. 

"Vreemd genoeg hoorde je onlangs op de Toekomst een directeur voetbal hard roepen dat hij niet verantwoordelijk was geweest voor het wegsturen van Kovács. Bij AZ zijn ze nog niet uitgelachen over Beuker", schrijft hij in de rubriek 'Spaan geeft punten' op de website van het Parool

"Ik sprak een individuele jeugdtrainer, een staflid op de Toekomst en nog een betrokkene die stomverbaasd waren over het wegsturen van Kovács (18), die ik hier in oktober vergeleek met Woltemade. Twee van hen zeiden dat Kovács over een geweldige mentaliteit beschikte", verklapt Spaan. 

"Dat hij voor zijn lengte een meer dan gemiddelde techniek heeft, kon je op 21 maart 2024 al zien toen hij, als invaller op de Future Cup, scoorde door een bal in één keer uit de lucht te halen", blikt hij terug.  Vrijdagavond maakte Kovács drie doelpunten voor Jong AZ. De Ajaxjeugdscouts en hoofd Berkhout zijn kwaad over zijn vertrek. Beuker, Weijs en andere volgelingen vonden Konadu beter", besluit Spaan kritisch. 

