Spaan verklapt: "Ajax wilde tussen de 9 en 12 miljoen betalen"

Paris Saint-Germain won deze week in de strijd om de Champions League met 5-2 van Chelsea en Khvicha Kvaratskhelia was één van de uitblinkers bij de Franse grootmacht. Henk Spaan heeft genoten van de behendige buitenspeler.

"Een van de grootste flaters van Overmars bij Ajax was het afwijzen van Kvaratskhelia in 2021", blikt hij terug op de website van Het Parool. "De vraagprijs was 15 miljoen, Ajax wilde tussen de 9 en 12 betalen. Napoli betaalde een jaar later 10 miljoen. In 2025 ging hij voor 70 miljoen naar PSG. Dit Champions Leagueseizoen maakte Kvara 6 doelpunten en gaf hij 4 assists. Zijn marktwaarde vloog naar 90 miljoen" constateert Spaan.

"Wie hem woensdag zag invallen tegen Chelsea begreep waarom", vervolgt hij. "Hij dribbelde ‘dat het een aard had’ (Reve). Hij leverde de assist voor het koelbloedigste doelpunt van de avond, een lob van Vitinha, en schoot er zelf tien minuten later de mooiste in, na een solo naar binnen en een genuanceerde poeier met rechts in de verre hoek", besluit Spaan over de indrukwekkende statistieken van de PSG-uitblinker.