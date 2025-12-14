Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Lees over het eerste elftal van Ajax

Spaan voorspelt: "Dan gaat bij Kasper Dolberg de ketchupfles open"

Amber
bron: Noordhollands Dagblad
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

Henk Spaan steekt zijn bewondering voor Kasper Dolberg niet onder stoelen of banken. In zijn column in het Noordhollands Dagblad beloont hij de Deense spits met een acht plus na diens optreden tegen Qarabag en plaatst hij meteen een waarschuwing richting Feyenoord. Volgens Spaan kan de ploeg van Robin van Persie zich geen defensieve slordigheden veroorloven zoals tegen FCSB, want dan dreigt er serieuze schade.

"Dolberg is een spits die je moeilijk met een ander kunt vergelijken", schrijft Spaan. "Is hij een Van Nistelrooij, een Van Persie, een Inzaghi? Geen van drieën. De vergelijking met Inzaghi is beledigend. Dolberg heeft de aanname van een natuurtalent. Inzaghi was een specialist in het scoren via een slechte aanname, door een kuit, een dijbeen of een schouder. Dolberg neemt een bal aan en legt hem in dezelfde beweging klaar voor een lopende middenvelder."

De columnist staat ook uitgebreid stil bij de gelijkmaker van Dolberg tegen Qarabag, een goal van grote klasse. "Zijn doelpunten zijn zelden intikkers, maar geef hem de ruimte op de rand van de zestien en hij schiet de bal met gemak binnen. Het ziet eruit alsof hij een warming-up doet, maar die bal is voor een keeper nauwelijks zichtbaar, zo hard vertrekt hij van de ontspannen wreef. Wat kan die man schieten. In dat opzicht lijkt hij op een Van Nistelrooij, zonder woede."

Met het oog op De Klassieker ziet Spaan Dolberg dan ook als dé sleutelspeler aan Amsterdamse kant. "Als de verdedigers van Feyenoord zo slecht spelen als in het laatste kwartier tegen Steaua, gaat bij Dolberg de ketchupfles open", waarschuwt hij. "Eigenlijk zou ik de naam van Weghorst hierbuiten willen laten, uit piëteit, maar de startende spits moet natuurlijk altijd Dolberg zijn, met Wout voor de fase dat er ‘iets moet worden afgedwongen’."

