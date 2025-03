Spaan voorspelt grote toekomst voor Ajax-talent: "En terecht"

Farioli bekritiseerd: "Dan weet ik niet of dit de juiste trainer is"

Farioli bekritiseerd: "Dan weet ik niet of dit de juiste trainer is"

Derksen fakkelt Ajacied af: "Dit is een speler voor RKC of NAC"

Derksen fakkelt Ajacied af: "Dit is een speler voor RKC of NAC"