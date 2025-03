Spaan vreest voor fout: "Hopelijk staat hij er die dag niet"

Henk Spaan heeft gemengde gevoelens over de eerste wedstrijden van Matheus als doelman van Ajax. Sinds zijn komst op huurbasis van SC Braga kreeg de Braziliaan al twee keer de kans onder de lat door fysieke ongemakken bij Remko Pasveer. Spaan is onder de indruk van zijn vermogen om hoge voorzetten te verwerken, maar vreest dat Matheus op een dag een cruciale fout zal maken die hem duur komt te staan.

In zijn rubriek Spaan geeft punten deelt de columnist een hoge score uit aan Matheus, maar blijft hij kritisch. “Keepers uit Brazilië dragen nutteloze geheimen met zich mee, geheimen die niemand wil weten. Zeker Braziliaanse keepers houden hun mond dicht over de innerlijke centrifuge die het hijgende geluid produceert van een fluisterboot die op breken staat.”

Spaan verwijst naar Moacir Barbosa, de doelman die in 1950 de schuld kreeg van het mislopen van de wereldtitel door Brazilië na een nederlaag tegen Uruguay. Barbosa werd levenslang herinnerd aan die fout, en Spaan suggereert dat alle Braziliaanse keepers ergens die angst met zich meedragen.

De vergelijking met Barbosa komt niet uit de lucht vallen. Matheus speelde tegen Almere City een bal gevaarlijk langs zijn standbeen en ging later in de wedstrijd de mist in bij een lange bal. Spaan ziet dat als een teken van zelfoverschatting en een manier om zichzelf te overtuigen dat hij niet dezelfde fouten zal maken als zijn illustere voorganger. “Als Matheus een bal langs zijn standbeen kapt, zegt hij: ik doe dit omdat ik Barbosa niet ben.”

Toch ziet Spaan ook positieve aspecten in het spel van Matheus. “Ajax’ Matheus is heel goed in het vangen van hoge voorzetten, iets waarmee de meeste keepers moeite hebben. Daarmee ontkent hij Barbosa.” Maar ondanks dit compliment sluit Spaan af met een voorbehoud. “Toch komt elke Braziliaanse keeper op zekere dag zijn eigen Barbosa tegen. Hopelijk staat op die dag Remko Pasveer weer bij Ajax op doel.”