Spaan waarschuwt Ajax: "Speler voor wie Ajax doodsbang moet zijn"

Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Ajax moet volgens Henk Spaan vooral beducht zijn voor Ruben van Bommel in de topper tegen PSV. In zijn rubriek Spaan geeft Punten in Het Parool noemt de columnist de buitenspeler dé man voor wie Ajax "doodsbang" moet zijn, echter voor de Amsterdammers heeft hij ook een tip, mocht de speler in kwestie spelen. 

"Ik weet niet of Peter Bosz Obispo opstelt tegen Ajax na de wissel halverwege tegen Union Sint-Gillis. Wat zal Bosz denken? Ik stel hem weer op anders maak ik hem kapot. Of wellicht: die gozer wil ik een tijd niet zien", schrijft Spaan, die het optreden van de verdediger met een magere vijf beoordeelde. De columnist stelt dat Obispo niet de enige is die het woord "verdedigen" bij PSV volgens hem met kleine letters schrijft: "Hij is natuurlijk niet de enige bij PSV die het woord ‘verdedigen’ slechts in heel kleine letters schrijft. Flamingo is er ook zo een, om van Schouten maar te zwijgen."

Spaan laat zich niet alleen negatief uit over de achterhoede; hij kijkt ook naar de dreiging die Ajax zondag kan vormen. De speler voor wie de Amsterdammers volgens hem het meest moeten oppassen, is Ruben van Bommel. "De speler voor wie Ajax doodsbang zou moeten zijn is de aparte Ruben van Bommel, die zich tijdens een wedstrijd waarop hij in het begin zijn stempel drukt met dribbels en schoten gaandeweg begint te vervelen. Ik weet niet of Gaaei hem aankan, vermoedelijk wordt het op die flank problematisch", schrijft Spaan, daarbij verwijzend naar de mogelijke confrontatie op de flank.

