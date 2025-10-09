Doorzetters
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
2025-10-09
Spaan wil wijziging bij Oranje: "Gedoodverfde basisspeler op WK"

Niek
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond op tegen Malta en Henk Spaan hoopt dat Jurriën Timber een basisplaats krijgt van Ronald Koeman. De voetballiefhebber is vol lof over de voormalig Ajax-verdediger en toont zich tegelijkertijd kritisch over Sem Steijn. 

"Dat Steijn niet is geselecteerd voor Oranje heeft niks met Feyenoord te maken, maar alles met zijn invalbeurt tegen Litouwen", vertelt hij op de website van Het Parool. "Die liet zien dat Steijn zelfs dat niveau niet aankon. Het is merkwaardig dat Schouten, die ook nogal faalde, wel voor deze campagne is uitgenodigd. Dat Timber een basisplaats heeft verdiend, verdienen doet hij hem zeker, dankt hij ook aan zijn invalbeurt in die interland", blikt Spaan terug.

"Koeman is best een slimme coach, voor de korte termijn dan. (Een andere termijn bestaat nauwelijks in het interlandvoetbal.) Jurriën Timber is in topvorm. Wekelijks behoort hij tot de uitblinkers bij Arsenal", vervolgt hij enthousiast. "Ze willen zelfs zijn contract openbreken, dat loopt tot 2028. Clubs moeten namelijk wel een langere termijn in het oog houden. Tot 2030 bijvoorbeeld, met een salarisverhoging die nu al ingaat. Duizelingwekkende bedragen zijn dat. Jurriën is een gedoodverfde basisspeler op het WK", voorspelt Spaan. Als Timber in de basis staat bij Oranje, gaat dat waarschijnlijk ten koste van Stefan de Vrij. 

