Spaan wil wijziging in opstelling Ajax: "Dat zie je bijna nooit"

"Hij is altijd op zoek naar zijn goals en assists, maar laat ook altijd zijn man lopen", legt hij uit in de podcast Branie. "Dat maakt de linksbackpositie bij Ajax echt een probleem. Rosa heeft daar een paar keer last van gehad. Heel soms herinnert hij het zich opeens en dan loopt hij vrij doelloos achter een man aan, maar het hoort erbij. Bij welke club hij ook komt te spelen, krijgt hij problemen", voorspelt Spaan.

"Moet je eens kijken wat Dembélé en Kvaratskhelia aan werk doen. Die jongen moet zó veel leren, maar hij denkt zichtbaar dat hij er is. Dat is niet zo", vervolgt de Ajax-supporter, die ook hoopt dat Kasper Dolberg een keer de voorkeur krijgt boven Wout Weghorst. "Er wordt verkeerd met hem omgesprongen. Ik vind ook dat hij meer in de positie moet komen. Hij heeft een fantastisch schot en dat zie je bijna nooit. Eigenlijk zou het spel een beetje afgestemd moeten zijn op het vrijspelen van Dolberg op een plek waar hij van tien tot twaalf meter kan knallen", stelt Spaan.