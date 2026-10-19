Spaan zegt 'sorry' tegen Ajax-speler: "Voor aanhoudend mopperen"
Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en Jorthy Mokio nam maar liefst twee treffers voor zijn rekening. Henk Spaan deelt echter ook een compliment uit aan aanvaller Marcos Leonardo, die een paar goede momenten had.
"Hij schijnt vaak op de goede plek te staan, de man die door zijn trainer liefkozend ‘Leo’ wordt genoemd. Hij heeft een expected goal ratio van rond de twintig. Maar ik klaag niet: Leonardo veroverde de corner waaruit Mokio scoorde nadat Bouwman kon koppen omdat hij net iets eerder aankwam op de juiste plek dan Marcos zelf, die volgens de verslaggever ‘een goede wedstrijd’ speelde", legt de voetballiefhebber uit op de website van het Parool.
"Huh? dacht ik. Misschien ben ik te gespitst op de ballen die hij mist, zoals een uittrap van Ter Stegen en een John Cleeseachtige glijpartij bij een poging dat balverlies te herstellen", blikt hij terug. "Mij hoor je verder niet bij een uitoverwinning met 5-2 op Groningen, dat zondag de favoriet voor winst was."
"Mokio maakte twee doelpunten op karakter, dus ik bied bij dezen mijn verontschuldigingen aan voor aanhoudend mopperen in de eerste helft op het trage terugverdedigen", besluit Spaan over de talentvolle middenvelder van Ajax.
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Spaan zegt 'sorry' tegen Ajax-speler: "Voor aanhoudend mopperen"
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