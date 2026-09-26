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Spaan: "Zelfs Aaron Bouwman heeft geklapt voor Ruben van Bommel"

Sara
bron: Het Parool
Ruben van Bommel botst op Aaron Bouwman
Ruben van Bommel botst op Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

Henk Spaan denkt dat zelfs Aaron Bouwman geklapt heeft voor de assist van Ruben van Bommel op Cody Gakpo. De columnist van Het Parool refereert hier naar de veelbesproken overtreding van Van Bommel op Bouwman een aantal weken terug.

"Geloof me, ook als je ouder wordt kan een late gelijkmaker van het nationale voetbalelftal het humeur waarmee je in bed stapt drastisch beïnvloeden. Het was de kwaliteit van die gelijkmaker die een enorme invloed had op de dopaminespiegel in mijn bloed", begint Spaan in zijn column over de gelijkmaker van Oranje tegen Duitsland. 

"Van Bommel begon met het stelen van de bal van de voeten van Gnabry, daarna liep hij het talent met zijn irritante bandana eruit, tikte met links de bal perfect voor zijn rechter, in precies de juiste hoek – Gakpo had hij allang gezien – en gaf de voorzet met de buitenkant rechts zoals we hem kennen van Modric en Cruijff. Ik denk dat zelfs Aaron Bouwman heeft geklapt", luidt Spaan. Daarmee doelt hij op de discutabele overtreding van Van Bommel op de Ajax-verdediger een aantal weken geleden tijdens Ajax - PSV. 

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