Spaan zet Sneijder op zijn plek: "Gênante vertoning bij Ziggo"

Henk Spaan had donderdagavond weinig waardering voor het optreden van Wesley Sneijder als analist bij Ziggo Sport. De oud-middenvelder van Ajax en het Nederlands elftal liet zich voorafgaand aan, tijdens én na afloop van Eintracht Frankfurt - Ajax bijzonder kritisch uit over de keuzes van trainer Francesco Farioli. Volgens Spaan was dat allesbehalve professioneel.

"Intussen vond aan de zijlijn de totale meltdown plaats van Ziggo-analist Wesley Sneijder", schrijft Spaan vrijdag in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Sneijder was niet te spreken over het besluit van Farioli om met een flink gewijzigd elftal te starten in Frankfurt. Spaan noemt het overdreven en wijst Sneijder op zijn eigen verleden. "Als speler werd hij groot onder de meest cynische coach van het moderne voetbal, Mourinho, die in 2010 een Europacup won op een fundament van helse schoppers als Córdoba, Samuel en Materazzi. Sneijder mocht daar de counters inleiden."

Volgens Spaan is Sneijder dat even vergeten. "Dat wist hij even niet meer toen hij, net als alle andere populisten in zijn metier tekeerging tegen het cynisme van Farioli, een coach die in zijn A-selectie spelers terugvindt als Kaplan, Rosa en Rugani." De analist vindt dat Sneijder en Ziggo hun boekje te buiten gingen. "Enfin, het Ajaxbeleid werd geschoffeerd in de zendtijd van hoofdsponsor Ziggo. Het was een gênante vertoning."