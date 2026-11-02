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Spaan ziet 5 (!) uitblinkers bij Ajax: "Kun je ook van genieten"

Niek
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ en daardoor bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord nu nog maar één puntje. Henk Spaan zag een aantal uitblinkers in de ploeg van trainer Michel Sanchez. 

"Natuurlijk speelde Ajax geen wedstrijd op wereldniveau tegen AZ", benadrukt hij op de website van het Parool. "Je kunt ook genieten, althans ik wel, van klinische verdedigers als Baas, Bouwman, Wijndal en Rosa", aldus Spaan, die zelfs een 8 geeft aan middenvelder Sofyan Amrabat. 

"Supporters hadden of hebben kritiek op Amrabat, maar in het voetbal zijn supporters de laatsten die je serieus moet nemen", vervolgt hij. "Amrabat heeft een oog voor de juiste voortzetting, die tegen de drukzetters van AZ meestal niet vooruit was. In de slotminuten deed hij het twee keer wel, zette hij veelbelovende tegenaanvallen op die werden verziekt door kwaliteitsarme medespelers", blikt Spaan terug. 

"Op Leeroy Echteld (de trainer van AZ, red.) is het lastig kritiek te hebben", constateert hij. "Ik beperk me tot zijn keuze om Kovács, uitblinker tegen Ararat, pas vijf minuten voor tijd te brengen. Meteen produceerde hij een solo die me de halve hartstilstand van een expected goal bezorgde. Rosa liet Daal kennismaken met het zwarte gat van vergetelheid. Had hem gewisseld voor Kovacs", stelt Spaan.  

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