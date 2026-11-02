Spaan ziet 5 (!) uitblinkers bij Ajax: "Kun je ook van genieten"
Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ en daardoor bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord nu nog maar één puntje. Henk Spaan zag een aantal uitblinkers in de ploeg van trainer Michel Sanchez.
"Natuurlijk speelde Ajax geen wedstrijd op wereldniveau tegen AZ", benadrukt hij op de website van het Parool. "Je kunt ook genieten, althans ik wel, van klinische verdedigers als Baas, Bouwman, Wijndal en Rosa", aldus Spaan, die zelfs een 8 geeft aan middenvelder Sofyan Amrabat.
"Supporters hadden of hebben kritiek op Amrabat, maar in het voetbal zijn supporters de laatsten die je serieus moet nemen", vervolgt hij. "Amrabat heeft een oog voor de juiste voortzetting, die tegen de drukzetters van AZ meestal niet vooruit was. In de slotminuten deed hij het twee keer wel, zette hij veelbelovende tegenaanvallen op die werden verziekt door kwaliteitsarme medespelers", blikt Spaan terug.
"Op Leeroy Echteld (de trainer van AZ, red.) is het lastig kritiek te hebben", constateert hij. "Ik beperk me tot zijn keuze om Kovács, uitblinker tegen Ararat, pas vijf minuten voor tijd te brengen. Meteen produceerde hij een solo die me de halve hartstilstand van een expected goal bezorgde. Rosa liet Daal kennismaken met het zwarte gat van vergetelheid. Had hem gewisseld voor Kovacs", stelt Spaan.
Maurice Steijn staat voor opvallende terugkeer: "Geef hem twee jaar"
Lasse Schöne wijst naar Ajax: "Ik kijk door een gekleurde bril"
Perez ergert zich bont en blauw bij Ajax: "Ik word krankzinnig!"
Spaan ziet 5 (!) uitblinkers bij Ajax: "Kun je ook van genieten"
Valentijn Driessen kritisch: "Bijeengeraapte vedetten van Ajax"
Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"
Opvallende onthulling over Ajax-talent: "Hij komt gewoon niet"
Noa Vahle geniet van Ajacied: "Gewoon vermaak om naar te kijken"
Maduro ziet oplossing voor Ajax-defensie: "Blind kan hem behoeden"
Tolu Arokodare verklapt over liefdesleven: "Privédiner kan ook!"
Klaassen legt opvallende keuze Michel uit: "Maakt niet veel uit"
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Dat is misschien nog het ergste"
Erik ten Hag ooit terug bij Ajax? "Dat is zeker niet uitgesloten"
Wijndal hint op contractverlenging bij Ajax: "Dat zou grappig zijn"
Óscar García fel: "Ik had het met deze spelers ook beter gedaan"
ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"
Ajax-iconen duiken op in verhaal over Egyptisch spionagenetwerk
Goes vergelijkt Tolu met Weghorst en ziet opvallend verschil
PSV'er maakt grote indruk: "Als Abdellah Ouazane deze goal maakt..."
Klaassen opnieuw rechtsbuiten bij Ajax: "Ben een gelukkig man"
Buijs over Ajax in titelstrijd: "Het ligt heel dicht bij elkaar"
Koopmeiners na Ajax-AZ: "Eigenlijk moeten we hier gewoon winnen"
Bruggink verbaasd over Klaassen bij Ajax: "Het is beeldvorming"
Ten Hag ziet goede ontwikkeling Ajax: "Vooralsnog doen ze mee"
Tolu openhartig over Míchel: "Jullie zullen het nooit begrijpen"
Bemoeit Jordi Cruijff zich met de opstelling? "Ik snap dat wel"
Driessen niet overtuigd van bewierookte Ajacied: "Moet het nog zien"
Echteld niet ontevreden na nederlaag: "Kan ik wel trots op zijn"
Kraay jr. heeft nieuwtje over Míchel: "Begrepen van de perschefs"
Tolu maakt opnieuw veel indruk: "Haaland doet dat ook vaak"