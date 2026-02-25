Spaan ziet vijf (!) Ajax-talenten opbloeien: "Dat doet hij goed"

Garcia werd verrassend aangesteld als opvolger van Willem Weijs. "Het klinkt raar, maar sinds Óscar García de nieuwe trainer van Jong Ajax is, kijk ik er weer met plezier naar", schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. "In drie wedstrijden heeft hij een concept ingeslepen dat hout snijdt. Nou ja, concept, een nieuwe mentaliteit is beter."

Spaan ziet dat onder Garcia een aantal spelers zich goed laten zien, waaronder Ryan van de Pavert. "Van de Pavert kende ik als een centrale verdediger naast Aaron Bouwman in O19, of als back. Hij speelt nu als nummer 6, – hé, daar hebben we weer een 6 – en dat doet hij goed", oordeelt hij. "Lucas Jetten, een slimme jongen die zich als back een beetje aan het vervelen was, stond opeens linksbuiten en dat leverde al één assist en veel meer spelvreugde op. Vink bloeit op, evenals Peters en O’Niel."