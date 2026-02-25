Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Spaan ziet vijf (!) Ajax-talenten opbloeien: "Dat doet hij goed"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan ziet een aantal leuke talenten rondlopen bij Jong Ajax. De journalist prijst de nieuwe trainer Oscar Garcia. 

Garcia werd verrassend aangesteld als opvolger van Willem Weijs. "Het klinkt raar, maar sinds Óscar García de nieuwe trainer van Jong Ajax is, kijk ik er weer met plezier naar", schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. "In drie wedstrijden heeft hij een concept ingeslepen dat hout snijdt. Nou ja, concept, een nieuwe mentaliteit is beter."

Spaan ziet dat onder Garcia een aantal spelers zich goed laten zien, waaronder Ryan van de Pavert. "Van de Pavert kende ik als een centrale verdediger naast Aaron Bouwman in O19, of als back. Hij speelt nu als nummer 6, – hé, daar hebben we weer een 6 – en dat doet hij goed", oordeelt hij. "Lucas Jetten, een slimme jongen die zich als back een beetje aan het vervelen was, stond opeens linksbuiten en dat leverde al één assist en veel meer spelvreugde op. Vink bloeit op, evenals Peters en O’Niel."

Gerelateerd:
Hans Kraay jr.

Kraay verbaasd door Ajacied: "Dan ben je niet gepokt en gemazeld"

0
Hans Nijland in Kropswolde

Hans Nijland tipt verdediger voor Ajax: "Zou ik zeker overwegen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Henk Spaan
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties