Spaan ziet verschil Ajax en Feyenoord: "Welk elftal werk wel?"

Henk Spaan heeft het opgenomen voor Robin van Persie. De journalist ziet dat de trainer van Feyenoord zijn spelers wel laat werken, in tegenstelling tot Ajax.

Spaan erkent dat Van Persie de afgelopen tijd een aantal beginnersfouten heeft gemaakt. "Hij had niet moeten clashen met Timber, Steijn geen aanvoerder moeten maken en weet ik veel. Misschien geen ruzie schoppen met rancuneuze journalisten, ook dat", schrijft hij in zijn column in Het Parool.

De journalist ziet echter ook dat Van Persie goede dingen voor elkaar krijgt in Rotterdam. "Mag ik nu even wijzen op een groot verschil tussen Feyenoord en Ajax? Welk elftal werkt er wel voor de trainer? Welke spelers laten hun coach niet zakken, noch elkaar? Waarom won Feyenoord het punt dat Ajax verloor?", somt hij op. "Arbeidsethos, mensen. Lopen, lopen en lopen."

De Klassieker van afgelopen weekend eindigde in 1-1. "Feyenoord speelt, vermoedelijk, Champions League voor 50 miljoen euro en Ajax niet", voorspelt Spaan. "Nog een verschil tussen deze elftallen. Lopen er bij Feyenoord ook jochies van 18 rond die bij onderhandelingen opeens in miljoenen denken, 'anders ga ik weg'? Van Persie zou zo'n upstart meteen naar O19 demoveren."