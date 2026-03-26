2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Spaan ziet verschil Ajax en Feyenoord: "Welk elftal werk wel?"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan heeft het opgenomen voor Robin van Persie. De journalist ziet dat de trainer van Feyenoord zijn spelers wel laat werken, in tegenstelling tot Ajax. 

Spaan erkent dat Van Persie de afgelopen tijd een aantal beginnersfouten heeft gemaakt. "Hij had niet moeten clashen met Timber, Steijn geen aanvoerder moeten maken en weet ik veel. Misschien geen ruzie schoppen met rancuneuze journalisten, ook dat", schrijft hij in zijn column in Het Parool.

De journalist ziet echter ook dat Van Persie goede dingen voor elkaar krijgt in Rotterdam. "Mag ik nu even wijzen op een groot verschil tussen Feyenoord en Ajax? Welk elftal werkt er wel voor de trainer? Welke spelers laten hun coach niet zakken, noch elkaar? Waarom won Feyenoord het punt dat Ajax verloor?", somt hij op. "Arbeidsethos, mensen. Lopen, lopen en lopen."

De Klassieker van afgelopen weekend eindigde in 1-1. "Feyenoord speelt, vermoedelijk, Champions League voor 50 miljoen euro en Ajax niet", voorspelt Spaan. "Nog een verschil tussen deze elftallen. Lopen er bij Feyenoord ook jochies van 18 rond die bij onderhandelingen opeens in miljoenen denken, 'anders ga ik weg'? Van Persie zou zo'n upstart meteen naar O19 demoveren."

Rayane Bounida viert zijn doelpunt

Bounida hakt knoop door en krijgt direct bijzondere uitnodiging

Willie Overtoom

Willie Overtoom haalt uit naar Ajax: "Ze worden teveel gepamperd"

Henk Spaan
Sergiño Dest

Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

Maher Carrizo

VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd

Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

