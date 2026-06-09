'Spaanse club gaat zich bij Ajax melden voor toptarget Rosa'
Lucas Rosa staat in de belangstelling van Celta de Vigo. Volgens Radio Galega heeft de Spaanse club de Ajax-verdediger hoog op het verlanglijstje staan voor deze zomer en geldt hij zelfs als een van de belangrijkste opties voor de backposities.
De 26-jarige Braziliaan kan zowel links als rechts in de verdediging uit de voeten, iets wat trainer Claudio Giráldez aanspreekt. Die veelzijdigheid maakt Rosa aantrekkelijk voor de nummer zes van het afgelopen La Liga-seizoen.
Een transfer ligt echter niet direct voor de hand. Rosa ligt nog tot de zomer van 2029 vast bij Ajax, waardoor de Amsterdammers een sterke onderhandelingspositie hebben. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op zo’n vijf miljoen euro.
Voor Celta spreekt mee dat Rosa de Spaanse competitie al goed kent. Ajax nam hem begin 2025 over van Real Valladolid, waar hij ervaring opdeed in La Liga. Daarvoor speelde hij in de jeugdopleiding van Juventus, nadat hij op jonge leeftijd uit Brazilië werd gehaald.
Na een moeizame start in Amsterdam wist Rosa zich afgelopen seizoen steeds nadrukkelijker te laten zien. Uiteindelijk kwam hij tot 33 officiële wedstrijden en groeide hij uit tot een bruikbare kracht binnen de selectie van Ajax. Mocht Celta daadwerkelijk doorpakken, dan kan Rosa deze zomer een van de spelers zijn die Ajax helpt ruimte te creëren voor nieuwe versterkingen.
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