AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Spaanse club heeft interesse in Ajax-reserve: "Gedroomde aanwinst"

Joram
bron: AS
Raúl Moro
Raúl Moro Foto: © BSR Agency

Afgelopen zomer kwam hij nog met hoge verwachtingen naar Amsterdam, maar deze winter lijkt Raul Moro alweer te mogen vertrekken bij Ajax. De Spanjaard staat namelijk in de belangstelling van Espanyol.

Dat meldt AS zaterdag. "Moro is de gedroomde aanwinst van Espanyol", schrijft het Spaanse medium. De aanvaller werd afgelopen zomer voor elf miljoen euro overgenomen van Real Valladolid, maar wist in Amsterdam nog geen onuitwisbare indruk achter te laten. In negentien wedstrijden kwam hij tot één doelpunt en twee assists.

Zijn enige goal en één van zijn assists maakte Moro bovendien in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Espanyol heeft de buitenspeler inmiddels op de radar, al zou Ajax volgens AS vooralsnog niet willen meewerken aan een definitief vertrek. De Amsterdammers willen een groot deel van de elf miljoen euro die afgelopen zomer werd betaald, terugzien.

Volgens het Spaanse medium is een huurconstructie momenteel de enige realistische optie om tot een transfer te komen. Het is niet bekend of Moro zelf openstaat voor een terugkeer naar Spanje.

Gerelateerd:
Gerwyn Price, Wout Weghorst en Davy Klaassen

Klaassen dart met ex-wereldkampioen: "Wilde koptelefoon opzetten"

0
Elftalfoto van Ajax in de Champions League

"Ajax wil verschilmakers op Champions League-niveau opleiden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Raúl Moro
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd