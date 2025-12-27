Spaanse club heeft interesse in Ajax-reserve: "Gedroomde aanwinst"

Afgelopen zomer kwam hij nog met hoge verwachtingen naar Amsterdam, maar deze winter lijkt Raul Moro alweer te mogen vertrekken bij Ajax. De Spanjaard staat namelijk in de belangstelling van Espanyol.

Dat meldt AS zaterdag. "Moro is de gedroomde aanwinst van Espanyol", schrijft het Spaanse medium. De aanvaller werd afgelopen zomer voor elf miljoen euro overgenomen van Real Valladolid, maar wist in Amsterdam nog geen onuitwisbare indruk achter te laten. In negentien wedstrijden kwam hij tot één doelpunt en twee assists.

Zijn enige goal en één van zijn assists maakte Moro bovendien in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. Espanyol heeft de buitenspeler inmiddels op de radar, al zou Ajax volgens AS vooralsnog niet willen meewerken aan een definitief vertrek. De Amsterdammers willen een groot deel van de elf miljoen euro die afgelopen zomer werd betaald, terugzien.

Volgens het Spaanse medium is een huurconstructie momenteel de enige realistische optie om tot een transfer te komen. Het is niet bekend of Moro zelf openstaat voor een terugkeer naar Spanje.