'Spaanse grootmachten bemoeien zich in strijd om Ajax-target'

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Thomas
bron: Mundo Deportivo
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax ziet de concurrentie in de strijd om Dani Ceballos verder toenemen. De middenvelder is na zijn vertrek bij Real Madrid transfervrij op te pikken en stond nadrukkelijk in de belangstelling van de Amsterdammers. Inmiddels heeft zich echter nog een serieuze kandidaat gemeld.

Waar Real Betis al langer geldt als een belangrijke concurrent voor Ajax, mengt nu ook Atlético Madrid zich in de strijd om de handtekening van de 29-jarige Spanjaard. Dat melden Telemadrid en Mundo Deportivo. Betis leek lange tijd de beste papieren te hebben, zeker nadat de club Sergi Altimara verkocht aan Sporting Portugal en daardoor financiële ruimte creëerde.

Toch is een terugkeer naar Sevilla allerminst zeker. Atlético Madrid overweegt namelijk eveneens een poging te wagen om Ceballos binnen te halen. Een overstap naar de stadsrivaal van Real Madrid zou bovendien extra pikant zijn, gezien de rivaliteit tussen beide clubs.

Volgens Mundo Deportivo zijn Ajax, Real Betis en Atlético Madrid nog altijd in de race voor de dertienvoudig Spaans international. In Amsterdam zou trainer Míchel zich hard maken voor zijn komst. Daarbij spelen niet alleen de sportieve plannen een rol, maar ook de financiële voorwaarden. Ceballos verdiende bij Real Madrid met zijn laatste contract naar verluidt een brutosalaris van ongeveer vijf miljoen euro per jaar.

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