Geschreven door Jordi Smit 19 feb 2020 om 11:02

© Proshots

Ajax is donderdagavond opgepast. De Amsterdammers komen dan in de Europa League tegen Getafe in actie: een ploeg die gevaarlijker is dan menigeen denkt, zo stellen vele kenners. AS-journalist Javier Hernandéz legt tegenover Ajax Life de kracht van Getafe uit.

Het elftal is lastig te bespelen, zo vertelt Hernandéz. “Bordalás (trainer Getafe, red.) laat ze voetballen vanuit een 4-4-2-formatie. Spelers hebben een hoge handelingssnelheid en hanteren vaak de opportunistische lange bal. Of het elftal valt aan via de backs. Tegenstanders worden vroegtijdig onder druk gezet op eigen helft. De spelers maken veel overtredingen. Geen gemene, maar wel veel.”

Het resultaat staat bij Getafe dan ook voorop. “Het gaat hem niet om mooi voetbal, maar om rendement en effectiviteit. Hij weet het maximale uit zijn spelers te persen. Het is geen toeval dat de andere trainers hem de laatste twee jaar tot beste trainer van La Liga kozen.”

Gaan de twee speelstijlen de komende twee ontmoetingen eigenlijk met elkaar botsen? “Dat is te makkelijk. Wij willen ook verzorgd voetballen. We kunnen prima vanuit balbezit spelen. Al moet ik erkennen dat we vaker de lange bal hanteren. Dat zie je bij Ajax eigenlijk niet”, aldus Hernandéz.