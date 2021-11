Geschreven door Idse Geurts 23 nov 2021 om 16:11

Volgens Spaanse krant La Razón, denkt Ajax erover om Luuk de Jong terug te halen naar de Eredivisie. Ajax heeft voor de spitspositie nu alleen Sébastien Haller en Danilo rondlopen, waardoor een extra spits geen overbodige luxe is.

Toch is het gerucht rondom De Jong vrij opmerkelijk te noemen. De Nederlandse spits is immers niet echt op schot als huurling bij FC Barcelona. De Jong scoorde dit seizoen pas één keer in La Liga. Ook vorig seizoen scoorde De Jong niet veel. Voor zijn eigenlijke werkgever Sevilla scoorde de spits toen slechts vier keer in de competitie. Deze matige statistieken zorgen er echter wel voor dat De Jong een relatief goedkope optie is voor Ajax. Zowel FC Barcelona als Sevilla zien geen heil in een langere samenwerking met de spits. La Razón stelt dan ook dat Sevilla bereid is om De Jong te laten gaan. Hier wil Sevilla alleen wel een huursom van twee miljoen euro voor tegemoet zien. Ook wil de Spaanse club aansturen op een verplichte optie tot koop van acht miljoen euro.

Als Ajax echt werk wilt maken in een transfer van De Jong, is het te hopen dat de spits zijn Eredivisie-vorm weet terug te vinden. Bij FC Twente en PSV was De Jong immers een prima spits. Zeker als breekijzer zou De Jong van waarde kunnen zijn.