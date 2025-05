Spaanse pers na Inter - Barcelona over Ajax - AZ: "De schuld"

De uitschakeling van FC Barcelona in de halve finale van de Champions League tegen Internazionale (4-3 nederlaag na verlenging) zorgt voor veel frustratie in Spanje. Met name journalist Jordi Gil van het Catalaanse dagblad Sport spaart de Nederlandse arbitrage niet in zijn terugblik op het duel.

Volgens Gil speelde de arbitrage een dubieuze rol in het spektakelstuk in Milaan. Zijn pijlen richt hij vooral op Dennis Higler en Pol van Boekel, die respectievelijk als VAR en assistent-VAR fungeerden. De Spanjaard stelt dat hun optreden allesbehalve overtuigend was.

"Van Boekel en Higler hebben niet echt indruk gemaakt, ondanks het feit dat ze vaste waarden zijn in Europese wedstrijden", schrijft Gil in zijn analyse. Hij wijst erop dat het veelzeggend is dat niet Higler of Van Boekel, maar hun collega Rob Dieperink deze zomer is geselecteerd om af te reizen naar de Verenigde Staten voor het WK voor clubteams.

De journalist graaft verder in het recente verleden en komt met een opmerkelijke verwijzing naar een Eredivisie-wedstrijd: Ajax - AZ van 16 maart. Higler stond toen op het veld als scheidsrechter en kwam onder vuur te liggen na het geven van een discutabele tweede gele kaart aan AZ-verdediger Alexandre Penetra. "Wat tot verontwaardiging leidde bij de bezoekende ploeg. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel, waarbij AZ de scheidsrechter de schuld gaf", herinnert Gil zich.

Barcelona leek zich ondanks een vroege achterstand terug te knokken naar een plek in de finale, mede dankzij een late treffer van Raphinha. Toch ging het in blessuretijd alsnog mis door een rake kopbal van Francesco Acerbi, waarna de Catalanen in de verlenging definitief ten onder gingen. Voor de tiende keer op rij grijpt Barça mis in Europa, en de frustratie daarover is groot, vooral richting de arbitrage.