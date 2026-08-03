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'Spaanse SPORT onthult: op deze dag wordt Ter Stegen gepresenteerd'

Max
bron: SPORT
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Marc-André ter Stegen zal op korte termijn gepresenteerd worden bij Ajax. Dat weet het Spaanse SPORT te melden. 

De transfersoap rond Ter Stegen duurt inmiddels al weken. De doelman van FC Barcelona wordt al lange tijd gelinkt aan Ajax en nagenoeg alles zou ook al even rond zijn. Toch kon de transfer vanwege details nog altijd niet beklonken worden.

Dat is inmiddels verleden tijd. De Duits international is medisch gekeurd door Ajax en wordt volgens SPORT dinsdag 4 augustus officieel gepresenteerd door zijn nieuwe club. Ter Stegen zal één seizoen gehuurd worden van FC Barcelona. 

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