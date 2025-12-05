'Spaanse trainer op radar bij Ajax': "Een naam die je veel hoort"

Ajax wordt deze tijd aan verschillende trainers gelinkt, waaronder die van de Zweedse Henrik Rydström. "Hij staat ongetwijfeld op een lijstje, met honderd andere trainers. Maar het is geen voorname kandidaat", verzekert Verweij. "Een naam die je wel veel hoort is de trainer van Girona: Michél."

De vijftigjarige Spanjaard is sinds 2021 trainer van Girona en leverde goed werk met de club. "Daar hebben Daley Blind en Donny van de Beek ook ervaringen mee. Dat is de man die ze heeft laten promoveren naar La Liga, en ook de Champions League heeft behaald", weet Verweij. "Daarna heeft hij de pech gehad dat zijn hele elftal werd ontmanteld."

Volgens Verweij zou het niet gek zijn als Ajax uitkomt bij een Spaanse trainer, zeker als Jordi Cruijff de nieuwe technisch directeur wordt. "Die markt kent Jordi heel goed", vervolgt de clubwatcher. "En na Farioli hoor je toch wel dat het toch misschien wel weer een goed idee is om in het buitenland te kijken."