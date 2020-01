Geschreven door Jordi Smit 23 jan 2020 om 11:01

Het B-elftal van Ajax boekte woensdagavond een kinderlijk eenvoudige overwinning op Spakenburg. Na afloop ging het vooral over de ervaring voor Spakenburg om in een bomvolle Johan Cruijff Arena te mogen spelen. Maar niet voor Argjend Selimi.

Eer aangetast

De voorhoedespeler voelde zich in zijn eer aangetast toen trainer Eric Meijers hem geen minuten gunde. Selimi was zelfs zó aangeslagen dat hij besloot om per direct de club te verlaten. “Ik heb m’n tas ingeleverd”, laat hij weten aan De Bunschoter. “Als je altijd alles hebt gegeven voor de club en er wordt je in de ArenA nog niet eens een invalbeurt gegund….. Dan voel je je alsof je in je rug bent gestoken en kun je er beter mee kappen”, zo verklaart hij zijn daad.

Selimi vindt het niet meer dan logisch dat hij bij Spakenburg stopt. “Je moet je eer hooghouden: maakt niet uit wat er gebeurt. Het is niet zo dat er vooraf beloftes zijn gedaan, maar je verwacht wel nog in te mogen vallen. En zeker wanneer er dan gasten meespelen die net komen kijken en misschien over een half jaar ook weer weg zijn. Als ik in mijn eer word aangetast, vergeet ik dat nooit meer”, aldus Selimi.

KNVB Beker

De Amsterdammers wisten met 7-0 van Spakenburg te winnen. De doelpunten kwamen van Siem de Jong (3x), Lassina Traoré (2x), Dusan Tadic en Naci Ünüvar. De laatste maakte zijn debuut en eiste een penalty op die hij feilloos tegen de touwen aan joeg. De volgende ronde speelt Ajax een uitwedstrijd tegen Vitesse die beide ploegen half februari afwerken.