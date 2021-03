Geschreven door Kevin Ligtvoet 23 mrt 2021 om 12:03

De spandoeken die momenteel hangen in De Kuip gaan verdwijnen voor de bekerfinale, zo laat Rijnmond dinsdagmiddag weten. De duizenden spandoeken van verschillende fans van de Rotterdamse club gaan het stadion uit met de naderende bekerfinale tussen Vitesse en Ajax op 18 april, en omdat alle stoeltjes op dit moment gevuld zijn vind de supportersvereniging van Feyenoord het ook wel mooi geweest, en hebben ze na een overleg met de KNVB besloten ze weg te halen.

De doeken gaan niet per direct het stadion uit, maar na het duel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord: “Er is heel veel over gezegd, maar we gaan ze weghalen. Het is eigenlijk al anderhalve maand bekend. Zo kunnen beide supportersgroepen tijdens de bekerfinale ook een sfeeractie doen om hun club te steunen. Het stadion moet schoon worden opgeleverd.”

Er zullen dus geen Feyenoord doeken hangen met de KNVB Beker finale, maar gewoon lege stoeltjes. Mogelijk verzinnen de Ajacieden nog wat moois om het gat op te vullen.