'Spanning bij Ajax loopt op: Kroes blijft eigen koers varen'

Bij Ajax is het momenteel allesbehalve rustig. Het spel op het veld laat te wensen over, binnen de staf en spelersgroep wringt het, en ook technisch directeur Alex Kroes en sportief directeur Marijn Beuker liggen onder vuur. Toch is één ding volgens journalist Christian Willaert duidelijk: Kroes zal nooit met een adviseur werken.

De afgelopen dagen ging het gerucht dat Kroes ondersteuning zou krijgen van een adviseur, mede omdat zijn beleid niet onomstreden is. Dat verhaal werd echter snel ontkracht. "Toen ik het hoorde schoot ik in de lach", vertelt Willaert in Voetbalpraat op ESPN. "Als je Alex Kroes kent, dan weet je: dat gaat niet gebeuren."

Volgens Willaert heeft Kroes intern al meermaals laten weten hoe ingewikkeld de werkomgeving bij Ajax kan zijn. "Hij heeft tegen een aantal mensen die ik heb gesproken gezegd: 'Ja, bij Ajax werken, het is leuk, het is uitdagend, maar je hebt de bestuursraad, de raad van commissarissen... Als het even minder gaat, wil iedereen meepraten over ieder detail. Het zijn controlerende organen en ze willen weten wie wij als derde zes op het middenveld gaan halen.'"

Willaert vervolgt: "Het kan doorschieten." De directie van Ajax liet dinsdag in een reactie aan ESPN weten dat het gerucht over een adviseur voor Kroes "totaal onwaar" is. Toch klinkt er ook inhoudelijke kritiek. Journalist Sjoerd Mossou vindt dat Kroes kritisch tegen het licht gehouden mag worden.

Mossou: "Ongelooflijk tevreden kunnen ze toch ook niet zijn over deze technische leiding? Hij heeft Mislintat destijds van alle kanten de maat genomen, dat mocht. Maar vervolgens heeft hij geen fatsoenlijke back in zijn selectie, heeft hij er nog een paar buitenspelers aan toegevoegd terwijl ze nog een zes nodig hadden, enzovoort. Financieel heeft hij goede stappen gezet, maar hij kwam binnen als de grote kenner van de voetbalmarkt. Dat valt tot nog toe tegen."