Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"

Max
bron: De Bestuurskamer
Frank van Mosselveld
Frank van Mosselveld

Het vertrouwen bij FC Groningen is groot richting het einde van de competitie. De Trots van het Noorden wil zich nog plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal. 

FC Groningen staat momenteel tiende met 41 punten en zal de laatste vijf wedstrijden nog wel wat moeten verzamelen om mee te doen aan de play-offs. "Vorig jaar waren 43 punten genoeg voor een plek, maar dat zal nu absoluut niet genoeg zijn", vertelt Frank van Mosselveld in de podcast De Bestuurskamer. "Dat heeft volgens mij mede te maken met het onderpresteren van Ajax en Feyenoord."

Dit seizoen kan iedereen van iedereen winnen en zijn er wekelijks verrassende uitslagen. "Daarom zitten de plekken vijf tot en met tien ook zo dicht bij elkaar", vervolgt de directeur van FC Groningen. "Maar wij geloven erin, ondanks die lastige fase die we hebben gehad. We hebben het na die fase opgepakt en uit de laatste vier wedstrijden hebben we tien punten gehaald."

FC Groningen speelt nog tegen Go Ahead Eagles, Feyenoord, Excelsior, NEC en Heracles Almelo en zit vol vertrouwen. "Je ziet in de laatste speelronden heel vaak gekke uitslagen", beseft Van Mosselveld. "Maar goed, we zijn dichtbij en hebben het vertrouwen."

Afgelopen weekend werd met 0-2 gewonnen bij Telstar. "We stonden daar vrij volwassen op het veld", zag Van Mosselveld. "En dat is na een interlandweek toch altijd even afwachten, zeker nu we ook met de situatie met Etienne Vaessen te maken hebben gehad. Maar we hebben een van de lastigst te bespelen ploegen eigenlijk geen kans gegeven in hun eigen stadion."

