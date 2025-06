Sparta baalt van programma met Ajax-thuis: "Een pittig begin"

Gerard Nijkamp is niet bang voor het loodzware begin van de competitie van Sparta Rotterdam. De Rotterdammers beginnen komend seizoen met PSV (u), FC Utrecht (t), Go Ahead Eagles (u), Feyenoord (t), Excelsior (u), FC Twente (t), Heracles Almelo (u) en Ajax (t).

Nijkamp geeft toe dat het een ongelukkig programma is. “Je had uiteraard in de basis liever gehad dat je meer spreiding zou krijgen wat betreft de grotere wedstrijden. De clubs die vorig jaar boven ons zijn geëindigd, en dan kijk je ook naar de top-4. Die heb je liever verspreid over de eerste seizoenshelft", vertelt de technisch directeur aan ESPN. "Wij krijgen ze nu allemaal op het begin."

De directeur van de Rotterdammers gaat echter niet uit van het slechtste scenario. “Binnen die acht duels zitten ook tegenstanders waar we gewoon punten van kunnen pakken. Zo simpel is het ook", beseft hij. "Laat ik de top-4 even buiten beschouwing, hoewel we het FC Utrecht de laatste jaren ook lastig hebben gemaakt. Als je elke dag tegen elkaar zegt dat het een zwaar programma is, dan wordt het dat ook op een gegeven moment."

Nijkamp haalt vertrouwen uit het seizoen 2022/23, toen Sparta Rotterdam ook een zware start kende. "Dat was ook een pittig begin, maar daar hebben we ons ook goed doorheen geslagen", blikt hij terug. "Je ziet hoe dat seizoen is verlopen. Daar hebben we onze schouders onder gezet en elf punten uit acht wedstrijden is helemaal niet zo slecht voor een club als Sparta. Dat werd een prachtig seizoen. Een zesde plek.”